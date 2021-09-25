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Катастрофа Ан-26: генпрокурор объяснила, почему дело затянулось

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Чугуев, Суббота 25 сентября 2021 13:26
Катастрофа Ан-26: генпрокурор объяснила, почему дело затянулось Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генпрокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему дело о крушении самолета Ан-26 возле Чугуева до сих пор не завершено. По ее словам, дело затягивается одним из фигурантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора к годовщине катастрофы.

Как отметила Венедиктова, следствие предоставило сторонам дела доступ к материалам еще 5 мая и в настоящее время потерпевшие и их представители, а также четверо подозреваемых со своими защитниками уже ознакомились с ними. Еще один фигурант и его защитник на завершающем этапе ознакомления.

"Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил, ни разу в ГБР не явился и не ознакомился с материалами досудебного расследования", - заявила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, адвокаты Сергея Дроздова "затягивают рассмотрение" ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы судьи.

"Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца. 20 сентября судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего ВВС на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", - добавила она.

Напомним, генерал Дроздов подал в суд на президента. Он просит отменить указ о его увольнении с должности командующего ВВС Украины.

Больше о расследовании катастрофы в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом".

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АН-26 Ирина Венедиктова Авиакатастрофа
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