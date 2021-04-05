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В ГБР назвали сроки, когда планируют завершить расследование катастрофы АН-26

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 13:39
В ГБР назвали сроки, когда планируют завершить расследование катастрофы АН-26 Фото: Алексей Сухачев (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Государственное бюро расследований находится на завещающей стадии расследования причин катастрофы АН-26. Расследования планируют завершить уже в апреле.

Об этом сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, слова которого приводит пресс-служба Бюро.

По его словам, следователям максимально быстро удалось установить причины катастрофы.

"К сожалению, погибших ребят уже не вернешь, но виновники катастрофы должны быть наказаны. Иначе никто не сможет гарантировать избежание подобных трагедий в будущем. Это первое в истории Украины расследования авиакатастрофы, как среди гражданской, так и военной авиации, которое следствие раскрыло за полгода", - сообщил Сухачев.

Напомним, катастрофа АН-26 произошла 25 сентября 2020 года. Военный самолет с курсантами на борту потерпел крушение вблизи военного аэропорта Чугуева в Харьковской области. В результате катастрофы погибли 26 из 27 человек, которые находились в самолете.

По выводам правительственной комиссии, основными причинами катастрофы АН-26 в Чугуеве стали не только технические неисправности, но и человеческие ошибки.

В декабре ГБР предъявило подозрение Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части в халатности, повлекшей катастрофу АН-26. Дроздова отпустили под личное обязательство, двоих офицеров - взяли под стражу. Как писало РБК-Украина, следствие по делу АН-26 продлили до 17 мая.

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