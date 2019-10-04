Катастрофа Ан-12: известны имена пострадавших

Стали известны имена пострадавших в катастрофе самолета АН-12, который совершил аварийную посадку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского главы Львова Андрея Садового.

Сообщается, что городской голова выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе.

"О пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое. Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, самолет АН-12, который осуществил аварийную посадку, не должен был дозаправляться в Львове. По словам Садового, масштабы трагедии могли бы быть гораздо больше, вблизи места аварийной посадки самолета находятся жилые дома. Он также добавил, что пассажиры погибли из-за того, что их придавил груз, который перевозили на самолете. Спасатели обнаружили самолет Ан-12 за 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов".

Напомним, авария самолета произошла утром 4 октября во Львове. В результате аварийной посадки погибли 5 из 8 членов экипажа. Полиция открыла дело по данному факту.