У Катарі в п'ятницю відновляться переговори між Ізраїлем та ХАМАС, - CNN

За інформацією джерел видання, очікується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу проведе зустріч у п'ятницю, щоб обговорити "мандат делегації". Це підтвердив його прес-секретар.

Офіс Нетаньягу повідомив, що представники професійного рівня з Агентства безпеки Ізраїлю (АБІ), Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та ізраїльської служби зовнішньої розвідки "Моссад", прибудуть до катарської столиці Доха для участі в переговорах.

Представники ХАМАС також зазначили, що непрямі переговори відновляться в Досі у п'ятницю і підкреслили "серйозність своїх намірів" досягти угоди.

У ХАМАС додали, що цей раунд переговорів "буде зосереджений на угоді, що веде до повного припинення вогню, виведення окупаційних сил зі Смуги Гази і деталях її реалізації, а також на поверненні переміщених осіб до їхніх домівок, з яких вони були вигнані у всіх районах Смуги".

Водночас, Катар офіційно не підтвердив відновлення переговорів у своїй столиці.

Проект мирної угоди Ізраїлю з ХАМАС

Переговори між Ізраїлем та ХАМАС за посередництвом Катару та Єгипту почалися у травні 2024 року. Однак вже кілька місяців перебувають у глухому куті, а угода - в підвішеному стані.

Висунута наприкінці травня триетапна пропозиція президента США Джо Байдена, поєднувала звільнення заручників, що утримуються в Секторі Газа, з "повним і всеосяжним припиненням вогню".

Перший етап триватиме шість тижнів і включатиме "виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази" та "звільнення низки заручників, включаючи жінок, людей похилого віку, поранених в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів".

Знайоме з цим питанням дипломатичне джерело у грудні повідомило CNN, що угода загалом відповідає висунутій Байденом пропозиції.

"Що змінилося, так це те, що ізраїльські війська, скоріш за все, залишаться у Газі тимчасово", - сказало джерело.

За його словами, зміни стосуються першої фази угоди, щодо військ у смузі землі на кордоні між Газою та Єгиптом під назвою "Філадельфійський коридор" та району, що перетинає цю смугу, відомому як "коридор Нецаріма".

У серпні причиною зриву переговорів стала вимога Ізраїлю залишити свої війська вздовж Філадельфійського коридору та наполягання ХАМАСу на їхньому виведенні.

У листопаді Катар оголосив, що призупиняє свою роль посередника в переговорах через неготовність сторін досягти угоди.

Минулого тижня обидві сторони звинувачували одна одну в тому, що переговори зайшли у глухий кут. ХАМАС заявив, що Ізраїль висунув "нові питання та умови" стосовно умов угоди, а Нетаньягу звинуватив палестинських бойовиків у "відступі від домовленостей".

У грудні джерела в Ізраїлі та ХАМАС висловили обережний оптимізм щодо перспектив досягнення угоди.

Форум заручників та зниклих безвісти, що представляє сім'ї заручників, привітав новину про відновлення переговорів, але закликав до терміновості.

"Ми не можемо пропустити це вікно можливостей! У 100 заручників, які утримуються в глибині тунелів ХАМАС у Газі, немає часу на затримки в переговорах", - повідомили представники форуму в соцмережі Х.