В Катаре в пятницу возобновятся переговоры между Израилем и ХАМАС, - CNN

В пятницу, 4 января, в Катар прибудут делегации Израиля и ХАМАС. Стороны продолжат переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации источников издания, ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу в пятницу, чтобы обсудить "мандат делегации". Это подтвердил его пресс-секретарь.
Офис Нетаньяху сообщил, что представители профессионального уровня из Агентства безопасности Израиля (АБИ), Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильской службы внешней разведки "Моссад", прибудут в катарскую столицу Доха для участия в переговорах.
Представители ХАМАС также отметили, что непрямые переговоры возобновятся в Дохе в пятницу и подчеркнули "серьезность своих намерений" достичь соглашения.
В ХАМАС добавили, что этот раунд переговоров "будет сосредоточен на соглашении, ведущем к полному прекращению огня, выводу оккупационных сил из Полосы Газы и деталях его реализации, а также на возвращении перемещенных лиц в их дома, из которых они были изгнаны во всех районах Полосы".
В то же время, Катар официально не подтвердил возобновление переговоров в своей столице.
Переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта начались в мае 2024 года. Однако уже несколько месяцев находятся в тупике, а соглашение - в подвешенном состоянии.
Выдвинутое в конце мая трехэтапное предложение президента США Джо Байдена, сочетало освобождение заложников, удерживаемых в Секторе Газа, с "полным и всеобъемлющим прекращением огня".
Первый этап продлится шесть недель и будет включать "вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы" и "освобождение ряда заложников, включая женщин, стариков, раненых в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных".
Знакомый с этим вопросом дипломатический источник в декабре сообщил CNN, что соглашение в целом соответствует выдвинутому Байденом предложению.
"Что изменилось, так это то, что израильские войска, скорее всего, останутся в Газе временно", - сказал источник.
По его словам, изменения касаются первой фазы соглашения, касательно войск в полосе земли на границе между Газой и Египтом под названием "Филадельфийский коридор" и района, пересекающего эту полосу, известном как "коридор Нецарима".
В августе причиной срыва переговоров стало требование Израиля оставить свои войска вдоль Филадельфийского коридора и настаивание ХАМАСа на их выводе.
В ноябре Катар объявил, что приостанавливает свою роль посредника в переговорах из-за неготовности сторон достичь соглашения.
На прошлой неделе обе стороны обвиняли друг друга в том, что переговоры зашли в тупик. ХАМАС заявил, что Израиль выдвинул "новые вопросы и условия" относительно условий соглашения, а Нетаньяху обвинил палестинских боевиков в "отступлении от договоренностей".
В декабре источники в Израиле и ХАМАС выразили осторожный оптимизм относительно перспектив достижения соглашения.
Форум заложников и пропавших без вести, представляющий семьи заложников, приветствовал новость о возобновлении переговоров, но призвал к срочности.
"Мы не можем пропустить это окно возможностей! У 100 заложников, которые удерживаются в глубине туннелей ХАМАС в Газе, нет времени на задержки в переговорах", - сообщили представители форума в соцсети Х.
Добавим, что 1 января террористы ХАМАС обстреляли ракетами из Сектора Газа южные районы Израиля.
Впоследствии Израиль прогрозил группировке мощными ударами по Сектору Газа в случае, если боевики не освободят израильских заложников, которых удерживают в полосе уже 14 месяцев, и не прекратят ракетные удары по стране.
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