У Катарі назвали скасування санкцій США проти Сирії "правильним кроком"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Тому скасування санкцій, ми вважаємо, що це правильний крок. Ми вирішили почати взаємодіяти з ними, почати дивитися, чи говорять вони і чи роблять правильні речі, тоді ми повинні підтримати їх. Ми повинні підтримати стабільність Сирії. Ми повинні підтримати те, що Сирія не повинна завалитися і не повинна перетворитися на хаос", - сказав прем'єр Катару в інтерв'ю CNN одразу після державної вечері для США.

Що передувало

У вівторок президент США Дональд Трамп оголосив, що планує зняти всі санкції з Сирії після падіння режиму Башара Асада у 2024 році, заявивши, що цей крок "дасть їм шанс на велич".

CNN пише, що скасування санкцій є значною перемогою для сирійського уряду на чолі з Ахмедом аль-Шаара, який захопив владу після поразки режиму Асада.

Виступаючи на саудівському інвестиційному форумі в Ер-Ріяді, Трамп заявив, що ухвалив це рішення після обговорення зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, а також із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також ми вчора писали, що після гучної заяви про зняття всіх санкцій із Сирії, очільник США Дональд Трамп провів зустріч із її новим президентом Ахмедом аль-Шараа, якого Вашингтон донедавна вважав терористом.

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