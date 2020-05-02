ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Катаре сильный ветер столкнул два самолета

Новости » В мире     02.05.2020 - 00:33
В Катаре сильный ветер столкнул два самолета

Сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и столкнул его с Airbus A350-900

В аэропорту Дохи, столицы Катара, из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter портала Aeronews.

На записи видно, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и привел его в движение. В результате он столкнулся с расположенным на соседней стоянке Airbus A350-900.

В Qatar Airways сообщили, что скорость ветра достигала 130 километров в час.

По данным компании, самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с правилами обслуживания авиалайнеров.

В Qatar Airways отметили, что во время инцидента на борту самолета никого не было, а сами воздушные судна получили незначительные повреждения.

Напомним, 1 мая в Днепропетровской области произошла авария одномоторного самолета "Груман". Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся. Отмечается, что в результате авиакатастрофы погибли 2 человека, находившиеся на борту самолета.

Также РБК-Украина писало, что на Филиппинах во время взлета в международном аэропорту Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air. На борту самолета находились медицинские работники, пациент и сопровождающий.

В Днепропетровской области разбился одномоторный самолет В Украину прибыл из Китая 25-ый самолет с медпомощью
Новости Украины КатарСамолет
News
On Top