В Катаре сильный ветер столкнул два самолета

Сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и столкнул его с Airbus A350-900

В аэропорту Дохи, столицы Катара, из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter портала Aeronews.

На записи видно, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и привел его в движение. В результате он столкнулся с расположенным на соседней стоянке Airbus A350-900.

В Qatar Airways сообщили, что скорость ветра достигала 130 километров в час.

По данным компании, самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с правилами обслуживания авиалайнеров.

В Qatar Airways отметили, что во время инцидента на борту самолета никого не было, а сами воздушные судна получили незначительные повреждения.

Напомним, 1 мая в Днепропетровской области произошла авария одномоторного самолета "Груман". Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся. Отмечается, что в результате авиакатастрофы погибли 2 человека, находившиеся на борту самолета.

Также РБК-Украина писало, что на Филиппинах во время взлета в международном аэропорту Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air. На борту самолета находились медицинские работники, пациент и сопровождающий.