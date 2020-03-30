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На Филиппинах разбился самолет с медиками и пациентами, никто не выжил

Новости » Происшествия     30.03.2020 - 03:05
На Филиппинах разбился самолет с медиками и пациентами, никто не выжил
Иллюстративное фото (twitter.com/Aviation_Voice)

В результате инцидента погибли все восемь человек, в том числе двое иностранцев

На Филиппинах во время взлета из международного аэропорта Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air с медиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате инцидента погибли все восемь человек, находившихся на борту, в том числе двое иностранцев - американец и канадец.

Отмечается, что в самолете направлявшемся в Японию находились три члена экипажа, трое медиков, пациент и сопровождающий.

Причины авиакатастрофы устанавливают.

Взлетно-посадочная полоса была временно закрыта, что повлияло на прибывающий рейс Korean Air, который был перенаправлен в аэропорт Кларк на севере Филиппин.

Напомним, в среду, 25 марта, над Черным морем в районе оккупированной Феодосии пропал российский истребитель Су-27. Самолет выполнял плановый полет. Предварительно, самолет упал в море вблизи побережья оккупированного Крыма. Российские военнослужащие зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка.

Ранее сообщалось, что в Пакистане разбился истребитель F-16. Авария военного самолета произошла в Исламабаде вблизи местного парка Шакарпариан. Самолет принимал участие в репетиции празднования Дня Пакистана.

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