На Филиппинах разбился самолет с медиками и пациентами, никто не выжил

В результате инцидента погибли все восемь человек, в том числе двое иностранцев

На Филиппинах во время взлета из международного аэропорта Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air с медиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате инцидента погибли все восемь человек, находившихся на борту, в том числе двое иностранцев - американец и канадец.

Отмечается, что в самолете направлявшемся в Японию находились три члена экипажа, трое медиков, пациент и сопровождающий.

Причины авиакатастрофы устанавливают.

Взлетно-посадочная полоса была временно закрыта, что повлияло на прибывающий рейс Korean Air, который был перенаправлен в аэропорт Кларк на севере Филиппин.

