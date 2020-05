У Катарі сильний вітер зіштовхнув два літаки

Сильний вітер розвернув на 90 градусів Boeing 787-8 і зіштовхнув його з Airbus A350-900

В аеропорту Дохи, столиці Катару, через сильний шторм зіткнулися два пасажирських літаки Qatar Airways. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter порталу Aeronews.

На записі видно, як сильний вітер розвернув на 90 градусів Boeing 787-8 і привів його в рух. В результаті він зіткнувся з розташованим на сусідній стоянці Airbus A350-900.

В Qatar Airways повідомили, що швидкість вітру досягала 130 кілометрів на годину.

За даними компанії, літак був надійно припаркований з використанням опор відповідно до правил обслуговування авіалайнерів.

В Qatar Airways зазначили, що під час інциденту на борту літака нікого не було, а самі повітряні судна отримали незначні пошкодження.

It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower @AirlineFlyer @winglets747 @brandonsblog @WandrMe @SpaethFlies @flightradar24 @MaxK_J @A350Blog pic.twitter.com/7zojpTQo0X