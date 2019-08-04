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В Катаре проводят решающие переговоры США с "Талибаном"

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 06:52
В Катаре проводят решающие переговоры США с "Талибаном"
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Талибы сигнализируют, что они готовы подписать соглашение

В столице Катара Доха в субботу, 3 июля, начался восьмой раунд переговоров представителей Соединенных Штатов и исламистского движения "Талибан" о завершении вооруженного конфликта в Афганистане. Об этом пишет DW

Ожидается, что этот раунд переговоров станет решающим. США настроены оптимистично относительно возможных позитивных результатов переговоров.

"Талибы сигнализируют, что они готовы подписать соглашение. Мы готовы к хорошей сделке", - написал в Twitter спецпредставитель США по урегулированию в Афганистане Залмай Халилз. Он добавил, что речь идет о мирном соглашении, а не соглашении о выводе войск.

Ранее сообщалось, согласно условиям соглашения, США должны сократить количество своих военных в Афганистане с 14 до 8 тысяч человек.

Ранее представитель радикальной группировки "Талибан" заявил, что прямые переговоры о достижении мира с властями Афганистана возможны только после вывода иностранных войск из страны.

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