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У Катарі проводять вирішальні переговори США з "Талібаном"

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 06:52
У Катарі проводять вирішальні переговори США з "Талібаном"
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Таліби сигналізують, що вони готові підписати угоду

У столиці Катару Доха в суботу, 3 липня, розпочався восьмий раунд переговорів представників Сполучених Штатів та ісламістського руху "Талібан" про завершення збройного конфлікту в Афганістані. Про це пише DW

Очікується, що цей раунд переговорів стане вирішальним. США налаштовані оптимістично щодо можливих позитивних результатів переговорів.

"Таліби сигналізують, що вони готові підписати угоду. Ми готові до хорошої угоди", - написав у Twitter спецпредставник США з врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад.

Він додав, що йдеться про мирну угоду, а не угоду щодо виведення військ.

Раніше повідомлялося, відповідно до умов угоди, США повинні скоротити кількість своїх військових в Афганістані з 14 до 8 тисяч осіб. 

Раніше представник радикального угрупування "Талібан" заявив, що прямі переговори про досягнення миру з владою Афганістану можливі тільки після виведення іноземних військ із країни.

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