UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Катар запланував експансію в НБА та НХЛ: пріоритеті визначені

Фото: Хокейні "Кепіталз" серед цілей шейхів (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Суверенний фонд Катару зібрався вперше в історії інвестувати кошти в професіональний спорт Сполучених Штатів. Під прицілом – хокейна та дві баскетбольні команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Катарський державний інвестиційний фонд викупить частку акцій клубу Національної хокейної ліги "Вашингтон Кепіталз" і колективу Національної баскетбольної асоціації "Вашингтон Візардс". Qatar Investment Authority придбає орієнтовно 5% акцій компанії Monumental Sports & Entertainment.

Останній належать обидві столичні команди, а також клуб жіночої НБА "Вашингтон Містікс", команда Джі-Ліги "Кепітал Сіті Гоу-Гоу", стадіон "Кепітал Ван-Арена" та регіональна мережа ТБ. Сума угоди між катарцями та американцями складе 4,05 млрд доларів. Щоправда, повного контролю над діяльністю спортивних команд катарці не матимуть.

Дочірня компанія суверенного фонду Катару – Qatar Sports Investments – у 2011 році викупила контрольний пакет акцій французького "Парі Сен-Жермен". Торік восени компанія придбала 22% акцій "Браги". Угода з Monumental Sports & Entertainment стане першим виходом на ринок Північної Америки.

Сезон 2022/23 став невдалим і для "Кепіталз", і для "Візардс". Обидва столичні колективи завершили виступи після регулярного чемпіонату.

До слова, вночі "Вашингтон Візардс" обрали новачка на драфті НБА-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАКатарНХЛБаскетболхоккей