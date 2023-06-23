"Сан-Антоніо" забрав Вембаньяму під першим номером драфту НБА-2023
У найнаселенішому боро Нью-Йорка відбулася 77-ма церемонія драфту Національної баскетбольної асоціації. Аутсайдер сезону "Сан-Антоніо Сперз" обрав таланта французького "Метрополітана 92" Віктора Вембаньяму, який може зіграти центрового та важкого форварда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.
Техасці задрафтували 19-річного француза під першим номером. Перспективний європеєць був безумовним фаворитом цьогорічного драфту в Брукліні.
За океан Вембаньяма поїде з досвідом трьох повних сезонів у чемпіонаті Франції за плечима. Дебютував на професіональному рівні він у складі "Нантера 92" в сезоні 2020/21. Наступний рік провів за "Ліон", а сезон 2022/23 відіграв за "Метрополітан 92". Став MVP і найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).
Середні цифри Вембаньями в минулому сезоні – 20.4 очок, 10.1 підбирань, 2.5 передачі та 0.8 перехоплень за понад 32 хвилини на паркеті. Разом із командою він дійшов до фіналу плей-офф чемпіонату Франції. Там "Метрополітан 92" програв серію "Монако" (0:3).
Під другим номером драфту "Шарлотт" забрав Брендона Міллера з Університету Алабами, а "Портленд" третім обрав Скута Гендерсона з команди розвитку Джі-Ліги. Брати-близнюки Амен і Азар Томпсони з ліги Overtime Elite дісталися "Г'юстону" та "Детройту" відповідно.
Топ-десятка драфту НБА-2023:
- "Сан-Антоніо" – Віктор Вембаньяма (центровий/важкий форвард)
- "Шарлотт" – Брендон Міллер (легкий форвард)
- "Портленд" – Скут Гендерсон (плеймейкер)
- "Г’юстон" – Амен Томпсон (плеймейкер/атакувальний оборонець)
- "Детройт" – Азар Томпсон (плеймейкер/атакувальний оборонець)
- "Орландо" – Ентоні Блек (плеймейкер/атакувальний оборонець)
- "Індіана" для "Вашингтона" – Білаль Кулібалі (атакувальний оборонець/легкий форвард)
- "Вашингтон" для "Індіани" – Джерес Вокер (важкий форвард)
- "Юта" – Тейлор Гендрікс (важкий форвард)
- "Даллас" для "Оклахоми" – Кейсон Воллес (плеймейкер/атакувальний оборонець)
До слова, раніше лідер "Мемфіса" Морант отримав дискваліфікацію за новий інцидент зі зброєю.
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