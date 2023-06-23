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"Сан-Антоніо" забрав Вембаньяму під першим номером драфту НБА-2023

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Нью-Йорк, П'ятниця 23 червня 2023 10:16
"Сан-Антоніо" забрав Вембаньяму під першим номером драфту НБА-2023 Фото: Віктор Вембаньяма став першим новачком "Сперз" (twitter.com/spurs)
Автор: Антон Федорців

У найнаселенішому боро Нью-Йорка відбулася 77-ма церемонія драфту Національної баскетбольної асоціації. Аутсайдер сезону "Сан-Антоніо Сперз" обрав таланта французького "Метрополітана 92" Віктора Вембаньяму, який може зіграти центрового та важкого форварда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

Техасці задрафтували 19-річного француза під першим номером. Перспективний європеєць був безумовним фаворитом цьогорічного драфту в Брукліні.

За океан Вембаньяма поїде з досвідом трьох повних сезонів у чемпіонаті Франції за плечима. Дебютував на професіональному рівні він у складі "Нантера 92" в сезоні 2020/21. Наступний рік провів за "Ліон", а сезон 2022/23 відіграв за "Метрополітан 92". Став MVP і найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).

Середні цифри Вембаньями в минулому сезоні – 20.4 очок, 10.1 підбирань, 2.5 передачі та 0.8 перехоплень за понад 32 хвилини на паркеті. Разом із командою він дійшов до фіналу плей-офф чемпіонату Франції. Там "Метрополітан 92" програв серію "Монако" (0:3).

Під другим номером драфту "Шарлотт" забрав Брендона Міллера з Університету Алабами, а "Портленд" третім обрав Скута Гендерсона з команди розвитку Джі-Ліги. Брати-близнюки Амен і Азар Томпсони з ліги Overtime Elite дісталися "Г'юстону" та "Детройту" відповідно.

Топ-десятка драфту НБА-2023:

  1. "Сан-Антоніо" – Віктор Вембаньяма (центровий/важкий форвард)
  2. "Шарлотт" – Брендон Міллер (легкий форвард)
  3. "Портленд" – Скут Гендерсон (плеймейкер)
  4. "Г’юстон" – Амен Томпсон (плеймейкер/атакувальний оборонець)
  5. "Детройт" – Азар Томпсон (плеймейкер/атакувальний оборонець)
  6. "Орландо" – Ентоні Блек (плеймейкер/атакувальний оборонець)
  7. "Індіана" для "Вашингтона" – Білаль Кулібалі (атакувальний оборонець/легкий форвард)
  8. "Вашингтон" для "Індіани" – Джерес Вокер (важкий форвард)
  9. "Юта" – Тейлор Гендрікс (важкий форвард)
  10. "Даллас" для "Оклахоми" – Кейсон Воллес (плеймейкер/атакувальний оборонець)

До слова, раніше лідер "Мемфіса" Морант отримав дискваліфікацію за новий інцидент зі зброєю.

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