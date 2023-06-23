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Катар запланировал экспансию в НБА и НХЛ: приоритеты определены

Фото: Хоккейные "Кэпиталз" среди целей шейхов (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Суверенный фонд Катара собрался впервые в истории инвестировать средства в профессиональный спорт Соединенных Штатов. Под прицелом – хоккейная и две баскетбольные команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Катарский государственный инвестиционный фонд выкупит часть акций клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" и коллектива Национальной баскетбольной ассоциации "Вашингтон Уизардс". Qatar Investment Authority приобретет ориентировочно 5% акций компании Monumental Sports&Entertainment.

Последней принадлежат обе столичные команды, а также клуб женской НБА "Вашингтон Мистикс", команда Джи-Лиги "Кепитал Сити Гоу-Гоу", стадион "Кепитал Ван-Арена" и региональная сеть ТВ. Сумма сделки между катарцами и американцами составит 4,05 млрд долларов. Правда, полного контроля за деятельностью спортивных команд у катарцев нет.

Дочерняя компания суверенного фонда Катара – Qatar Sports Investments – в 2011 году выкупила контрольный пакет акций французского "Пари Сен-Жермен". В прошлом году осенью компания приобрела 22% акций "Браги". Соглашение с Monumental Sports & Entertainment станет первым выходом на рынок Северной Америки.

Сезон 2022/23 стал неудачным и для "Кэпиталз", и для "Уизардс". Оба столичных коллектива завершили выступления после регулярного чемпионата.

К слову, ночью "Вашингтон Уизардс" выбрали новичка на драфте НБА-2023.

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