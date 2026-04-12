Катар відновлює рух суден у своїх водах після блокування Ормузької протоки
З неділі, 12 квітня, буде повністю відновлено рух для всіх морських суден у територіальних водах Катару після блокування Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства транспорту Катару.
У відомстві уточнили, що навігація буде дозволена з 6:00 до 18:00 за місцевим часом.
Суднам, які мають ліцензію на риболовлю, дозволено ходити протягом усього дня.
Катарські танкери не проходили через Ормузьку протоку понад місяць через фактичне її закриття внаслідок бойових дій в Ірані.
Розблокуваня Ормузької протоки
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у суботу, 11 квітня, заявив, що Вашингтон починає процес розмінування Ормузької протоки.
Паралельно ЗМІ повідомляли, що через протоку пройшли і потім повернулися кілька кораблів ВМС США. Трохи згодом у Центральному командуванні США підтвердили, що два американські есмінці пройшли через Ормузьку протоку з метою розмінування.
Зазначимо, що після початку перемир'я Іран відкрив протоку, але майже відразу ж потім і закрив. Причиною такого рішення Тегеран назвав бомбардування Лівану, яке здійснив Ізраїль.
Хоча в ЗМІ з'явилася інформація, що Іран просто не може виявити свої ж міни і знешкодити їх.