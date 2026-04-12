Катар відновлює рух суден у своїх водах після блокування Ормузької протоки

З неділі, 12 квітня, буде повністю відновлено рух для всіх морських суден у територіальних водах Катару після блокування Ормузької протоки.

У відомстві уточнили, що навігація буде дозволена з 6:00 до 18:00 за місцевим часом. Суднам, які мають ліцензію на риболовлю, дозволено ходити протягом усього дня. Катарські танкери не проходили через Ормузьку протоку понад місяць через фактичне її закриття внаслідок бойових дій в Ірані.