Катар відновлює рух суден у своїх водах після блокування Ормузької протоки

09:01 12.04.2026 Нд
Однак час судноплавства буде обмежений
Катар відновлює рух суден у своїх водах після блокування Ормузької протоки Фото: Катар відновлює рух суден у своїх водах після блокування Ормузької протоки (Getty Images)

З неділі, 12 квітня, буде повністю відновлено рух для всіх морських суден у територіальних водах Катару після блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства транспорту Катару.

У відомстві уточнили, що навігація буде дозволена з 6:00 до 18:00 за місцевим часом.

Суднам, які мають ліцензію на риболовлю, дозволено ходити протягом усього дня.

Катарські танкери не проходили через Ормузьку протоку понад місяць через фактичне її закриття внаслідок бойових дій в Ірані.

Розблокуваня Ормузької протоки

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у суботу, 11 квітня, заявив, що Вашингтон починає процес розмінування Ормузької протоки.

Паралельно ЗМІ повідомляли, що через протоку пройшли і потім повернулися кілька кораблів ВМС США. Трохи згодом у Центральному командуванні США підтвердили, що два американські есмінці пройшли через Ормузьку протоку з метою розмінування.

Зазначимо, що після початку перемир'я Іран відкрив протоку, але майже відразу ж потім і закрив. Причиною такого рішення Тегеран назвав бомбардування Лівану, яке здійснив Ізраїль.

Хоча в ЗМІ з'явилася інформація, що Іран просто не може виявити свої ж міни і знешкодити їх.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
