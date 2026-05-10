Катар відновив експорт СПГ через Ормузьку протоку, - Bloomberg

Як свідчать дані про відстеження суден, СПГ-танкер Al Kharaitiyat, який на початку місяця завантажили на експортному терміналі Рас-Лаффан у Катарі, вже залишив Ормузьку протоку та перебуває в Оманській затоці.

Наступним пунктом призначення судна вказаний Пакистан.

У Bloomberg зазначили, що танкер, імовірно, пройшов північним маршрутом уздовж узбережжя Ірану, який був погоджений Тегераном.

Згідно з базою даних Equasis, танкер Al Kharaitiyat належить катарській компанії Nakilat. У Nakilat та QatarEnergy наразі не коментували ситуацію.

Від початку конфлікту Ормузька протока фактично залишалася заблокованою, що серйозно вплинуло на світові поставки скрапленого природного газу. На цьому тлі ціни на СПГ різко зросли, а країни Азії зіткнулися з дефіцитом палива.

Попри успішний рейс Al Kharaitiyat, у виданні наголошують, що це поки не означає повернення до довоєнних обсягів експорту. До ескалації через Перську затоку щодня проходили приблизно три СПГ-танкери.

Раніше Катар уже кілька разів намагався вивезти СПГ через Ормузьку протоку, однак судна зрештою змушені були розвертатися. За даними Bloomberg, із початку війни наприкінці лютого Катар не зміг вивезти жодного вантажу СПГ із Перської затоки.