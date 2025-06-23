Катар пригрозив Ірану відповіддю на ракетний удар по базі США

Він підкреслив, що Катар рішуче засуджує удар Ірану по американській військовій базі Аль-Удейд. Це стало "кричущим порушенням суверенітету Катару, його повітряного простору, міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй".

"Ми заявляємо, що Катар залишає за собою право відповісти безпосередньо у спосіб, відповідний характеру і масштабу цієї зухвалої агресії, згідно з міжнародним правом", - підкреслив речник МЗС.

За його словами, системи протиповітряної оборони Катару успішно відбили напад і перехопили іранські ракети.

Маджед Аль Ансарі додав, що Доха закликає до негайного припинення всіх військових дій і до серйозного повернення за стіл переговорів і до діалогу.

"База (Аль-Удейд - ред.) була евакуйована раніше згідно зі встановленими заходами безпеки та обережності, з огляду на напруженість у регіоні. Було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу бази, включно з членами збройних сил Катару, дружніх сил та інших. Ми підтверджуємо, що внаслідок нападу ніхто не постраждав і не загинув", - зазначив речник МЗС.