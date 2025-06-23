Катар пригрозив Ірану відповіддю на ракетний удар по базі США

Катар має право відповісти на удари Ірану по його території. Така агресія з боку Тегерана є нахабною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Катару Маджеда Аль Ансарі в соцмережі X.
Він підкреслив, що Катар рішуче засуджує удар Ірану по американській військовій базі Аль-Удейд. Це стало "кричущим порушенням суверенітету Катару, його повітряного простору, міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй".
"Ми заявляємо, що Катар залишає за собою право відповісти безпосередньо у спосіб, відповідний характеру і масштабу цієї зухвалої агресії, згідно з міжнародним правом", - підкреслив речник МЗС.
За його словами, системи протиповітряної оборони Катару успішно відбили напад і перехопили іранські ракети.
Маджед Аль Ансарі додав, що Доха закликає до негайного припинення всіх військових дій і до серйозного повернення за стіл переговорів і до діалогу.
"База (Аль-Удейд - ред.) була евакуйована раніше згідно зі встановленими заходами безпеки та обережності, з огляду на напруженість у регіоні. Було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу бази, включно з членами збройних сил Катару, дружніх сил та інших. Ми підтверджуємо, що внаслідок нападу ніхто не постраждав і не загинув", - зазначив речник МЗС.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, ввечері іранські війська запустили ракети по військовій базі США Аль-Удейд, яка розташована на території Катару.
За непідтвердженою інформацією, всього для атаки Іран використав близько 10 ракет. При цьому в небі над Дохою пролунали вибухи.
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