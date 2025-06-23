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Катар пригрозил Ирану ответом на ракетный удар по базе США

Фото: Маджед Аль Ансари, спикер МИД Катара (x.com/majedalansari)
Автор: Иван Носальский

Катар имеет право ответить на удары Ирана по его территории. Такая агрессия со стороны Тегерана является наглой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Катара Маджеда Аль Ансари в соцсети X.

Он подчеркнул, что Катар решительно осуждает удар Ирана по американской военной базе Аль-Удейд. Это стало " вопиющим нарушением суверенитета Катара, его воздушного пространства, международного права и Устава Организации Объединенных Наций". 

"Мы заявляем, что Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, соразмерным характеру и масштабу этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом", - подчеркнул спикер МИД. 

По его словам, системы противовоздушной обороны Катара успешно отразили нападение и перехватили иранские ракеты. 

Маджед Аль Ансари добавил, что Доха призывает к немедленному прекращению всех военных действий и к серьезному возвращению за стол переговоров и к диалогу.

"База (Аль-Удейд - ред.) была эвакуирована ранее в соответствии с установленными мерами безопасности и предосторожности, учитывая напряженность в регионе. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала базы, включая членов вооруженных сил Катара, дружественных силы и других. Мы подтверждаем, что в результате нападения никто не пострадал и не погиб", - отметил спикер МИД. 

Удар по базе США

Напомним, сегодня, 23 июня, вечером иранские войска запустили ракеты по военной базе США Аль-Удейд, которая находится на территории Катара.

По неподтвержденной информации, всего для атаки Иран использовал около 10 ракет. При этом в небе над Дохой раздались взрывы.

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