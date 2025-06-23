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Катар пригрозив Ірану відповіддю на ракетний удар по базі США

Доха, Понеділок 23 червня 2025 20:39
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Катар пригрозив Ірану відповіддю на ракетний удар по базі США Фото: Маджед Аль Ансарі, речник МЗС Катару (x.com/majedalansari)
Автор: Іван Носальський

Катар має право відповісти на удари Ірану по його території. Така агресія з боку Тегерана є нахабною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Катару Маджеда Аль Ансарі в соцмережі X.

Він підкреслив, що Катар рішуче засуджує удар Ірану по американській військовій базі Аль-Удейд. Це стало "кричущим порушенням суверенітету Катару, його повітряного простору, міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй".

"Ми заявляємо, що Катар залишає за собою право відповісти безпосередньо у спосіб, відповідний характеру і масштабу цієї зухвалої агресії, згідно з міжнародним правом", - підкреслив речник МЗС.

За його словами, системи протиповітряної оборони Катару успішно відбили напад і перехопили іранські ракети.

Маджед Аль Ансарі додав, що Доха закликає до негайного припинення всіх військових дій і до серйозного повернення за стіл переговорів і до діалогу.

"База (Аль-Удейд - ред.) була евакуйована раніше згідно зі встановленими заходами безпеки та обережності, з огляду на напруженість у регіоні. Було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу бази, включно з членами збройних сил Катару, дружніх сил та інших. Ми підтверджуємо, що внаслідок нападу ніхто не постраждав і не загинув", - зазначив речник МЗС.

Удар по базі США

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, ввечері іранські війська запустили ракети по військовій базі США Аль-Удейд, яка розташована на території Катару.

За непідтвердженою інформацією, всього для атаки Іран використав близько 10 ракет. При цьому в небі над Дохою пролунали вибухи.

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