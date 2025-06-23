Катар пригрозил Ирану ответом на ракетный удар по базе США

Катар имеет право ответить на удары Ирана по его территории. Такая агрессия со стороны Тегерана является наглой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Катара Маджеда Аль Ансари в соцсети X .

Он подчеркнул, что Катар решительно осуждает удар Ирана по американской военной базе Аль-Удейд. Это стало " вопиющим нарушением суверенитета Катара, его воздушного пространства, международного права и Устава Организации Объединенных Наций".

"Мы заявляем, что Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, соразмерным характеру и масштабу этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом", - подчеркнул спикер МИД.

По его словам, системы противовоздушной обороны Катара успешно отразили нападение и перехватили иранские ракеты.

Маджед Аль Ансари добавил, что Доха призывает к немедленному прекращению всех военных действий и к серьезному возвращению за стол переговоров и к диалогу.

"База (Аль-Удейд - ред.) была эвакуирована ранее в соответствии с установленными мерами безопасности и предосторожности, учитывая напряженность в регионе. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала базы, включая членов вооруженных сил Катара, дружественных силы и других. Мы подтверждаем, что в результате нападения никто не пострадал и не погиб", - отметил спикер МИД.