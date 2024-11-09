Катар після запиту США вимагав від ХАМАС закрити свій офіс у Досі, - ЗМІ

За словами офіційного представника США у розмові з ізраїльськими ЗМІ, страта бойовиками ХАМАС наприкінці серпня американо-ізраїльського заручника Герша Голдберга-Поліна разом із 5 іншими заручниками та подальша відмова від пропозицій щодо припинення вогню змусило Вашингтон змінити свій підхід щодо продовження присутності ХАМАСівців у Досі.

Так, американська адміністрація стала вважати таку присутність у столиці Катару "більше неприйнятною".

Присутність ХАМАС у Катарі

Тут варто нагадати, що Катар приймав представників ХАМАС у Досі з 2012 року на прохання адміністрацій США, які на той момент вважали важливим мати канал зв'язку з цією терористичною групою.

Після нападу ХАМАС 7 жовтня Штати повідомили Катару, що вони не зможуть підтримувати "звичайний бізнес" з терористичною групою. Однак тоді Вашингтон не просив Доху закрити офіс терористичної організації, вважаючи його "критично важливим для переговорів щодо припинення вогню та угоди щодо заручників",.

Минулого листопада ці переговори завершилися тижневою угодою. Проте це не допомогло забезпечити постійне припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС або звільнення понад сотні заручників бойовиків.

Крім того, нове рішення Вашингтона також збіглося з розкриттям обвинувальних актів проти офіційних осіб ХАМАСу, у тому числі проти одного з лідерів організації Халеда Мешаля, який проживає в Досі, розповів ЗМІ американський чиновник.

Близько десяти днів тому, після запиту США, Катар повідомив ХАМАС про те, що організація тепер має закрити свій дипломатичний офіс у Досі, розповіли The Times of Israel високопосадовці з адміністрації Білого дому.

"Після відхилення неодноразових пропозицій звільнити заручників її лідерів більше не можна вітати в столицях будь-якого американського партнера", - наголосив інший топ-посадовець адміністрації США у розмові з The Times of Israel.

Катар погодився видворити офіційних осіб ХАМАС

Ще один американський чиновник зазначив, що два тижні тому Штати попросили Катар вигнати ХАМАС, та що Доха вже погодилася і повідомила про це приблизно 28 жовтня.

У публікації ізраїльських ЗМІ також зауважується, що Катар, зі свого боку, ще не підтвердив, що він наказав офіційним особам ХАМАС залишити країну, але "офіційні особи Катару неодноразово заявляли The Times of Israel протягом минулого року, що вони готові витіснити терористичне угруповання та зроблять це, якщо Вашингтон подасть заяву. офіційний запит на це".

Як наголосив американський чиновник у бесіді зі ЗМІ, Доха зіграла "неоціненну роль" як посередник протягом усього конфлікту.