Катар отказался от новых инвестиций в Россию

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани заявил, что его страна на данный момент намерена увеличивать инвестиции в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"В нынешней ситуации мы не думаем о каких-то новых инвестициях в регион. Даже в Европе, пока не будем ясности относительно стабильности ситуации", – заявил министр.

Он уточнил, что в зоне риска не вся Европа. Речь идет прежде всего о территориях, где есть напряжение или могут возникнуть политические риски.

Аль-Тани подтвердил, что Катарское инвестиционное управление сохранит свое сотрудничество с "Роснефтью". Значительные ранее инвестиции в нефтяной гигант РФ, однако, не будут расти.