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Катар відмовився від нових інвестицій в Росію

Фото: Шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані (праворуч) (twitter.com/mofaqatar_en)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані заявив, що його країна на цей момент має намірів збільшувати інвестиції в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нинішній ситуації ми не думаємо про якісь нові інвестиції в регіон. Навіть у Європі, поки не матимемо ясності щодо стабільності ситуації", – заявив міністр.

Щоправда, він уточнив, що в зоні ризику не вся Європа. Йдеться передусім про території, де є напруга або ж можуть виникнути політичні ризики.

Аль-Тані підтвердив, що Катарське інвестиційне управління збереже свою співпрацю з "Роснафтою". Значні раніше інвестиції в нафтовий гігант РФ, однак, не зростатимуть.

До слова, Японія вирішила оновити стратегію нацбезпеки після війни РФ проти України.

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