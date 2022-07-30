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Катар оказал финансовую помощь медсистеме Украины: куда пойдут средства

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 18:11
Катар оказал финансовую помощь медсистеме Украины: куда пойдут средства Фото: Катар оказал финансовую помощь медсистеме Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Катар выделил 5 млн долларов Министерству здравоохранения Украины. Средства пойдут на приобретение машин скорой медицинской помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Также средства будут направлены и на закупку наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств в медучреждениях.

"Впервые за два месяца работы UNITED24 на медицинскую помощь был сделан взнос от крупного фонда. Такие пожертвования от фондов критически важны для нас, ведь мы понимаем, что одним платежом можем закрыть большую потребность", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия планирует передать Украине транспортные средства и оборудование для ликвидации ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.

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