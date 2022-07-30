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Катар надав фінансову допомогу медсистемі України: куди підуть кошти

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Субота 30 липня 2022 18:11
Катар надав фінансову допомогу медсистемі України: куди підуть кошти Фото: Катар надав фінансову допомогу медсистемі України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Катар виділив 5 млн доларів Міністерству охорони здоров'я України. Кошти підуть на придбання закупівлю машин швидкої медичної допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Також кошти будуть направлені й на закупівлю наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.

"Вперше за два місяці роботи UNITED24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу" , - заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує передати Україні транспортні засоби й обладнання для ліквідації ядерних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин.

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