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Катар обсуждает с талибами открытие гуманитарных коридоров для доставки помощи в Афганистан

Автор: Дмитрий Кузнецов

Катар обсуждает с руководством радикального движения "Талибан" открытие гуманитарных коридоров в Афганистан. Кроме того, идут переговоры о формировании инклюзивного правительства и мирной и передачи власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил агентству представитель министерства иностранных дел Катара Мутлак бин Маджед Аль Кахтани, Доха взаимодействует с талибами для открытия гуманитарных коридоров для доставки помощи в Афганистан.

Аль Кахтани прибыл в Кабул в пятницу для переговоров о формировании инклюзивного афганского правительства и возобновлении работы кабульского аэропорта, отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом визита.

Напомним, ранее талибы заявили, что Китай хочет сохранить с ними дружественные отношения.

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АфганистанКатарКабул