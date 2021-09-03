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Катар обговорює з талібами відкриття гуманітарних коридорів для доставки допомоги в Афганістан

Автор: Дмитрий Кузнецов

Катар обговорює з керівництвом радикального руху "Талібан" відкриття гуманітарних коридорів до Афганістану. Крім того, йдуть переговори про формування інклюзивного уряду і мирної і передачі влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив агентству представник міністерства закордонних справ Катару Мутлак бін Маджед Аль Кахтані, Доха взаємодіє з талібами для відкриття гуманітарних коридорів для доставлення допомоги в Афганістан.

Аль Кахтані прибув до Кабула в п'ятницю для переговорів про формування інклюзивного афганського уряду і відновлення роботи Кабульського аеропорту, зазначає видання з посиланням на джерело, знайоме з ходом візиту.

Нагадаємо, раніше таліби заявили, що Китай хоче зберегти з ними дружні стосунки.

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АфганистанКатарКабул