Катар обговорює з талібами відкриття гуманітарних коридорів для доставки допомоги в Афганістан

Катар обговорює з керівництвом радикального руху "Талібан" відкриття гуманітарних коридорів до Афганістану. Крім того, йдуть переговори про формування інклюзивного уряду і мирної і передачі влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявив агентству представник міністерства закордонних справ Катару Мутлак бін Маджед Аль Кахтані, Доха взаємодіє з талібами для відкриття гуманітарних коридорів для доставлення допомоги в Афганістан.

Аль Кахтані прибув до Кабула в п'ятницю для переговорів про формування інклюзивного афганського уряду і відновлення роботи Кабульського аеропорту, зазначає видання з посиланням на джерело, знайоме з ходом візиту.