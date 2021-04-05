Катар хотят привлечь к строительству окружной дороги вокруг Киева

Правительство Украины хочет привлечь Катар к строительству большой окружной дороги вокруг Киева. Дорога будет иметь протяженность в 200 километров.
Об этом во время визита в Катар заявил президент Владимир Зеленский.
Президент отметил, что сейчас Украина ведет переговоры с партнерами о строительстве окружной дороги вокруг столицы.
"Хочется построить фундаментальную, большую - там 200 км, с мостами... Очень сметная работа, где-то около 3 млрд долларов. Поэтому Украине одной будет очень сложно это сделать, хотя мы это сделаем в любом случае. Но лучше иметь партнеров", - заявил Зеленский.
Также с Катаром обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство метро и железнодорожных направлений, а также сотрудничество с катарскими партнерами для открытия государственного авиаперевозчика Украины.
"Готовимся к открытию нашего государственного авиаперевозчика. Я общаюсь с некоторыми странами-партнерами, кого из них можно взять с опытом и современным менеджментом. С Катаром также общаемся на эту тему, потому Qatar Airways имеет действительно сильный опыт", - заявил президент.
Зеленский добавил, что в конце лета - начале сентября для обсуждения этого вопроса ожидается прибытие в Катар большой группу украинских специалистов.
Напомним, сегодня в рамках визита украинской делегации в Катар были подписаны 13 межправительственных документов и 2 контракта.
Также РБК-Украина писало, что Катар признал украинские водительские права.