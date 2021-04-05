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Катар хотят привлечь к строительству окружной дороги вокруг Киева

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Украины хочет привлечь Катар к строительству большой окружной дороги вокруг Киева. Дорога будет иметь протяженность в 200 километров.

Об этом во время визита в Катар заявил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украина ведет переговоры с партнерами о строительстве окружной дороги вокруг столицы.

"Хочется построить фундаментальную, большую - там 200 км, с мостами... Очень сметная работа, где-то около 3 млрд долларов. Поэтому Украине одной будет очень сложно это сделать, хотя мы это сделаем в любом случае. Но лучше иметь партнеров", - заявил Зеленский.

Также с Катаром обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство метро и железнодорожных направлений, а также сотрудничество с катарскими партнерами для открытия государственного авиаперевозчика Украины.

"Готовимся к открытию нашего государственного авиаперевозчика. Я общаюсь с некоторыми странами-партнерами, кого из них можно взять с опытом и современным менеджментом. С Катаром также общаемся на эту тему, потому Qatar Airways имеет действительно сильный опыт", - заявил президент.

Зеленский добавил, что в конце лета - начале сентября для обсуждения этого вопроса ожидается прибытие в Катар большой группу украинских специалистов.

Напомним, сегодня в рамках визита украинской делегации в Катар были подписаны 13 межправительственных документов и 2 контракта.

Также РБК-Украина писало, что Катар признал украинские водительские права.

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