Катар хоче домовитися з Іраном про деблокаду Ормузу

Катар прагне відкрити Ормуз

Під час переговорів катарський емісар тиснув на іранців з вимогою поважати свободу судноплавства, пише видання.

Прем'єр-міністр Катару - шейх Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані - зустрівся 27 серпня у Тегерані з високопоставленими іранськими лідерами. Головною темою була важливість повернення до довоєнного статусу відкритого судноплавства Ормузом.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав перемовини з Катаром "креативними". Також він повторив своє звернення до США з проханням припинити військовий та економічний тиск на його країну та відновити переговори.

Пізніше МЗС Ірану опублікувало заяву, в якій засудило нові економічні санкції США проти країни. Воно також закликало інші країни не приєднуватися до санкцій. За словами Арагчі, зце буде рівносильно "співучасті у нав'язуванні незаконної волі однієї держави" іншим.

Іран ухвалив план

Мохсен Резаї, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, заявив, що Іран готує перелік умов для відновлення протоки.

Він каже, що Іран домовився з Оманом про судноплавний коридор через протоку:

частина маршруту проходитиме в оманських водах,

частина - в іранських водах.

За його словами, судна використовуватимуть призначений центральний канал, якщо США виконають умови Ірану.

У минулому умови Ірану містили: