Катар хочет договориться с Ираном о деблокаде Ормуза

Катар стремится открыть Ормуз

Во время переговоров катарский эмиссар оказывал давление на иранцев с требованием уважать свободу судоходства, пишет издание.

Премьер-министр Катара - шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани - встретился 27 августа в Тегеране с высокопоставленными иранскими лидерами. Главной темой была важность возвращения к довоенному статусу открытого судоходства по Ормузу.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал переговоры с Катаром "креативными". Также он повторил обращение в США с просьбой прекратить военное и экономическое давление на его страну и возобновить переговоры.

Позже МИД Ирана опубликовал заявление, в котором осудило новые экономические санкции США против страны. Оно также призвало другие страны не присоединяться к санкциям. По словам Арагчи, это будет равносильно "соучастию в навязывании незаконной воли одного государства" другим.

Иран принял план

Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, заявил, что Иран готовит перечень условий для возобновления пролива.

Он говорит, что Иран договорился с Оманом о судоходном коридоре через пролив:

часть маршрута будет проходить в оманских водах,

часть - в иранских водах.

По его словам, суда будут использовать назначенный центральный канал, если США выполнят условия Ирана.

В прошлом условия Ирана содержали: