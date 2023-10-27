Катар домігся значного прогресу щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, - CNN

Зазначається, що проблеми все ще залишаються.

"Переговори йдуть дуже добре. У нас є прорив. Є ще проблеми, але переговори тривають, і ми зберігаємо надію", - сказало джерело.

Видання пише, що помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Барбара Ліф перебуває в Досі для зустрічі з керівництвом Катару.

Позиція Ізраїлю

Відповідаючи на запитання про статус переговорів, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант прокоментував це на прес-конференції в четвер, заявивши, що "кожен канал є можливим каналом".

"Одне має бути зрозумілим - у нас є мета, і я довіряю державі Ізраїль і ЦАХАЛу. Ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб повернути заручників і зниклих безвісти", - сказав Галлант.

Ізраїль не буде довго відкладати наземну операцію

CNN пише, що, як і раніше, існує оптимізм щодо можливого звільнення заручників.

Чиновник, на умовах анонімності, зазначив, що переговори досягли прогресу, але нібито Ізраїль не буде довго відкладати наземну операцію.

Офіційний представник США повідомив CNN, що стосовно заручників досягнуто прогресу, але "все ще дуже складно". Чиновник висловив обережність щодо ідеї про те, що стався "прорив".

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Єрусалим розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа. Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у заручниках ХАМАС перебуває понад 200 заручників. Вони утримуються на території Сектора Газа.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що Канада продовжить співпрацю з Катаром, щоб забезпечити звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.