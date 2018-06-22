В Каталонии заявили о разрыве протокольных отношений с королевским двором Испании

Каталония не будет посылать представителей своего правительства ни на одно королевское событие

Региональное правительство Каталонии заявило, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании, передает издание The New York Times.

"Президент Каталонии Ким Торра сказал, что его региональное правительство не будет приглашать (представителей, - ред.) монархии на любое официальное событие, а также не будет посылать представителей своего правительства ни на одно королевское событие, поскольку король (Испании, - ред.) Фелипе VI отказывается обсуждать возможность выхода богатого северо-восточного региона из состава Испании", - отмечает издание.

Так, глава Каталонии и другие ведущие каталонские политики требуют от центрального правительства Испании уважать декларацию о независимости Каталонии, представленную сепаратистами в октябре.

При этом король Испании и национальное правительство в Мадриде выступили против нее.

Планируется, что 9 июля глава Каталонии встретится с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Напомним, члены нового правительства Каталонии в субботу, 2 июня, приняли присягу. Таким образом автоматически завершился период прямого руководства в этом автономном регионе со стороны Мадрида.