Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Каталонії заявили про розрив протокольних відносин з королівським двором Іспанії

НовиниПолітика    22.06.2018 - 18:21
Фото: Кім Торра (facebook respublikacat.jpg)
Фото: Кім Торра (facebook respublikacat.jpg)

Каталонія не посилатиме представників свого уряду на жодну королівську подію

Регіональний уряд Каталонії заявив, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії, передає видання The New York Times.

"Президент Каталонії Кім Торра сказав, що його регіональний уряд не буде запрошувати (представників, - ред.) монархії на будь-яку офіційну подію, а також не посилатиме представників свого уряду на жодну королівську подію, оскільки король (Іспанії, - ред.) Феліпе VI відмовляється обговорювати можливість виходу багатого північно-східного регіону зі складу Іспанії", - зазначає видання.

Так, глава Каталонії та інші провідні каталонські політики вимагають від центрального уряду Іспанії поважати декларацію про незалежність Каталонії, представлену сепаратистами у жовтні.

При цьому король Іспанії і національний уряд у Мадриді виступили проти неї.

Планується, що 9 липня глава Каталонії зустрінеться з новим прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Нагадаємо, члени нового уряду Каталонії в суботу, 2 червня, прийняли присягу. Таким чином автоматично завершився період прямого керівництва в цьому автономному регіоні з боку Мадрида.

Порошенко сподівається на підтримку Іспанії в питанні звільнення українських політв'язнів Іспанія підтримує позицію України по миротворцям ООН на Донбасі, - Порошенко
Теги публікації: Каталонія, Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся