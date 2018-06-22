У Каталонії заявили про розрив протокольних відносин з королівським двором Іспанії

Каталонія не посилатиме представників свого уряду на жодну королівську подію

Регіональний уряд Каталонії заявив, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії, передає видання The New York Times.

"Президент Каталонії Кім Торра сказав, що його регіональний уряд не буде запрошувати (представників, - ред.) монархії на будь-яку офіційну подію, а також не посилатиме представників свого уряду на жодну королівську подію, оскільки король (Іспанії, - ред.) Феліпе VI відмовляється обговорювати можливість виходу багатого північно-східного регіону зі складу Іспанії", - зазначає видання.

Так, глава Каталонії та інші провідні каталонські політики вимагають від центрального уряду Іспанії поважати декларацію про незалежність Каталонії, представлену сепаратистами у жовтні.

При цьому король Іспанії і національний уряд у Мадриді виступили проти неї.

Планується, що 9 липня глава Каталонії зустрінеться з новим прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Нагадаємо, члени нового уряду Каталонії в суботу, 2 червня, прийняли присягу. Таким чином автоматично завершився період прямого керівництва в цьому автономному регіоні з боку Мадрида.