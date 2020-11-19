В Каталонии смягчают карантин, открывают рестораны и бары

Фото: Барселона (flickr.com/143417480@N02)

В Каталонии смягчают карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, бары и рестораны вновь могут принимать посетителей внутри.

Об этом сообщает RTVE.

С понедельника помещения баров и ресторанов можно заполнять на 30%. На открытом воздухе столики должны быть размещены на расстоянии двух метров, за ними должны сидеть не более четырех человек, не считая детей.

Разрешено принимать посетителей в театрах, кинозалах и концертных залах. Их можно заполнять на 50%, но не более чем на 500 человек. Тренажерные залы можно заполнять на 30%.

На улицах разрешается собираться группам не более чем шесть человек, а с 21 декабря, на рождественский период - до 10 человек. При этом остается коммендантский час с 22:00 до 6:00. Но он может быть пересмотрен на праздничый период.

Напомним, правительство Испании ввело новые меры для тех, кто прибывает из примерно 65 стран, которые в настоящее время считаются странами высокого риска заражения коронавирусом. Теперь они должны по прилету в Испанию предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Ранее правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до мая следующего года.

Кроме того, Испания ожидает поступления первой партии вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer в начале следующего года. Вакцинация будет доступной для граждан.