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В Каталонии проходят парламентские выборы

Новина українською → Барселона, Воскресенье 14 февраля 2021 12:02
В Каталонии проходят парламентские выборы Фото: парламент Каталонии (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 февраля, в испанском автономном сообществе Каталония сегодня проходят парламентские выборы. Избирательные участки будут работать до 21:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В выборах смогут принять участие около 5,5 млн человек.

Жители Каталонии избирают 135 депутатов парламента автономного сообщества. Согласно последним опросам общественного мнения, шансы на победу сторонников и противников независимости региона практически равны.

Эксперты ожидают, что явка окажется низкой в связи с пандемией.

Напомним, ранее региональный лидер Каталонии Ким Торра заявил, что во время переговоров с правительством Испании планирует согласовать дату проведения референдума о независимости Каталонии.

В октябре 2019 года Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что в январе избирательный совет Испании отстранил главу регионального правительства Каталонии Кима Торру из состава регионального парламента, что несет за собой потерю президентской должности.

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