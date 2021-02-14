У Каталонії проходять парламентські вибори

У неділю, 14 лютого, в іспанському автономному співтоваристві Каталонія сьогодні проходять парламентські вибори. Виборчі дільниці працюватимуть до 21:00 за київським часом.

Експерти очікують, що явка виявиться низькою у зв'язку з пандемією.

Мешканці Каталонії обирають 135 депутатів парламенту автономного співтовариства. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, шанси на перемогу прихильників і противників незалежності регіону практично рівні.

Нагадаємо, раніше регіональний лідер Каталонії Кім Торра заявив, що під час переговорів з урядом Іспанії планує узгодити дату проведення референдуму про незалежність Каталонії.

У жовтні 2019 року Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що в січні виборчий рада Іспанії усунув голову регіонального уряду Каталонії Кіма Торру зі складу регіонального парламенту, що несе за собою втрату президентської посади.