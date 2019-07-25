В Каспийское море упал азербайджанский истребитель

Иллюстративное фото (minval az)

Вечером 24 июля истребитель выполнял тренировочный полет

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море, спасатели ищут пилота. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны республики.

Как сообщается, вечером 24 июля истребитель выполнял тренировочный полет. Внезапно самолет потерял связь и исчез с радаров.

Позже стало известно, что истребитель упал в море. Найти пилота пока не удалось. В Минобороны сообщили, что начали расследовать это происшествие.

Напомним, на авиабазе Повидзе в Польше в среду, 17 июля, совершил аварийную посадку американский истребитель F-15. Причиной аварийной посадки стала птица, которая попала в двигатель истребителя во время полета. В результате инцидента пилот истребителя F-15 не пострадал.

Кроме этого, в Катаре в среду, 10 июля, произошло столкновение двух тренировочных самолетов военно-воздушных сил страны. Пилоты успели катапультироваться.

Отметим, в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. Пилоты истребителей также успели катапультироваться.