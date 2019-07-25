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В Каспійське море впав азербайджанський винищувач

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 10:28
В Каспійське море впав азербайджанський винищувач
Ілюстративне фото (minval az)

Увечері 24 липня винищувач виконував тренувальний політ

Винищувач Міг-29 ВПС Азербайджану впав в Каспійське море, рятувальники шукають пілота. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони республіки.

Як повідомляється, увечері 24 липня винищувач виконував тренувальний політ. Раптово літак втратив зв'язок і зник з радарів.

Пізніше стало відомо, що винищувач впав у море. Знайти пілота поки не вдалося. У Міноборони повідомили, що почали розслідувати цю подію.

Нагадаємо, на авіабазі Повидзе в Польщі в середу, 17 липня, здійснив аварійну посадку американський винищувач F-15. Причиною аварійної посадки став птах, який потрапив у двигун літака під час польоту. В результаті інциденту пілот винищувача F-15 не постраждав.

Крім цього, в Катарі в середу, 10 липня, відбулося зіткнення двох тренувальних літаків військово-повітряних сил країни. Пілоти встигли катапультуватися.

Відзначимо, в Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передняя Померанія. Пілоти винищувачів також встигли катапультуватися.

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