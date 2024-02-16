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Каспаров про смерть Навального: навіть його тінь - це страшна загроза для режиму

П'ятниця 16 лютого 2024 19:41
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Каспаров про смерть Навального: навіть його тінь - це страшна загроза для режиму Фото: Гаррі Каспаров (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального може стати загрозою для диктаторського режиму у Російській Федерації.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна розповів політичний діяч Гаррі Каспаров.

За його словами, навіть тінь Навального - це страшна загроза для режиму.

"Це те, з чим режим може і не зможе впоратися, бо він уже вийшов з-під їхньої влади. Але те, що він викликав своїм життям і своєю смертю, може стати тією останньою краплею, яка переповнить цю чашу терпіння планети путінськими злочинами", - сказав Каспаров.

Що відомо про смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

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