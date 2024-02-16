Каспаров о смерти Навального: даже его тень - это страшная угроза для режима

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина политический деятель Гарри Каспаров.

По его словам, даже тень Навального – это страшная угроза для режима.

"Это то, с чем режим может и не сможет справиться, потому что он уже вышел из-под их власти. Но то, что он вызвал своей жизнью и своей смертью, может стать последней каплей, которая переполнит эту чашу терпения планеты путинскими преступлениями" , – сказал Каспаров.

Что известно о смерти Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального якобы оторвался тромб. Пока официально о причинах смерти политика не известно.

Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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