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Каспаров оцінив можливість повалення Путіна

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Москва, Понеділок 17 жовтня 2022 10:06
Каспаров оцінив можливість повалення Путіна Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін багато років підбирав власне оточення. Тому поплічники глави Кремля не зацікавлені у зміні режиму.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав російський опозиційний діяч, титулований шахіст Гаррі Каспаров.

"Протягом двох десятиліть оточення Путіна очищалося від фігур, здатних потенційно кинути виклик російському диктатору, і зараз воно складається з людей, які повністю контролюються і не здатні на рішучі дії", - заявив Каспаров.

Опозиційний діяч оцінює можливість державного перевороту в Росії як малоймовірну, як і можливість ядерного удару. Хоча така перспектива, на його думку, відмінна від нуля.

"Я оцінив би можливість реалізації обох варіантів як досить низькі", - додав він.

Каспаров вважає, що вирішення питання про владу в РФ безпосередньо пов'язане з військовим розгромом російської армії в Україні.

"Символом такої поразки стане встановлення українського прапора в Севастополі і це неминуче запустить процес радикальних змін Росії", - заявив він.

На думку опозиціонера, зараз кардинальних змін у політиці Путіна щодо України не варто очікувати. Бо для глави Кремля знищення України як незалежної демократичної держави є давньою нав'язливою ідеєю.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України".

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Володимир Путін Російська Федерація Кремль
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