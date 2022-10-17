Каспаров оценил возможность свержения Путина
Российский диктатор Владимир Путин многие годы подбирал собственное окружение. Поэтому приспешники главы Кремля не заинтересованы в смене режима.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал российский оппозиционный деятель, титулованный шахматист Гарри Каспаров.
"На протяжении двух десятилетий окружение Путина очищалось от фигур, способных потенциально бросить вызов российскому диктатору, и сейчас оно состоит из полностью контролируемых и не способных на решительные действия людей", - заявил Каспаров.
Оппозиционный деятель оценивает возможность государственного переворота в России как маловероятную, как и возможность ядерного удара. Хотя такая перспектива, по его мнению, отлична от нуля.
"Я бы оценил возможность реализации обоих вариантов как довольно низкие", - добавил он.
Каспаров считает, что решение вопроса о власти в РФ напрямую связано с военным разгромом российской армии в Украине.
"Символом такого поражения станет водружение украинского прапора в Севастополе и это неизбежно запустит процесс радикальных изменений России", - заявил он.
По мнению оппозиционера, сейчас кардинальных изменений в политике Путина по отношению к Украине не стоит ожидать. Поскольку для главы Кремля уничтожение Украины как независимого демократического государства является давней навязчивой идеей.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины".
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