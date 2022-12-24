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Каски 40-го року. Окупант поскаржився на застаріле обмундирування, - ГУР

Фото: окупант у перехопленні ГУР поскаржився на застаріле обмундирування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський військовий у перехопленні ГУР поскаржився товаришу про застаріле армійське забезпечення особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Прикинь, ми на першій лінії. До них (позицій ЗСУ – ред.) 40-50 метрів. З нашим обмундируванням наступатиме стрімко. Вважай, броня 4-й клас захисту, чисто грудина та напашник. І каски зразка 40-го року. Одним словом, все старе, рідне", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Також повідомлялося, що військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.

Крім того, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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