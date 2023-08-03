Каскад островів у Херсонській області має ключове значення на Південному фронті, - Гуменюк

"Каскад островів лівим і правим берегом у Херсонській області має ключове значення на Південному фронті. Ворог там намагається розгорнути свої позиції, але ми методично їх загортаємо", - сказала вона.

За словами Гуменюк, кожного разу один-два ворожі човни Сили оборони загортають у певну "трубочку" та відправляють за курсом "руського воєнного корабля".