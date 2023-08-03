UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Каскад островів у Херсонській області має ключове значення на Південному фронті, - Гуменюк

Фото: керівник Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Каскад островів між лівим і правим берегом у Херсонській області має ключове значення на Південному фронті. Оскільки там російські окупанти намагаються розгорнути свої позиції.

Про це заявила керівник Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Каскад островів лівим і правим берегом у Херсонській області має ключове значення на Південному фронті. Ворог там намагається розгорнути свої позиції, але ми методично їх загортаємо", - сказала вона.

За словами Гуменюк, кожного разу один-два ворожі човни Сили оборони загортають у певну "трубочку" та відправляють за курсом "руського воєнного корабля".

"Той самий недофлот на річці, який вони намагаються розвинути за рахунок цивільних плавзасобів, які повідбирали у місцевого населення, кожного дня наші артилеристи пакують у чорні пакети", - зазначила вона.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.

Зокрема, українським військовим вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни. Нещодавно вони змогли звільнити від росіян село Старомайорське.

Також просування ЗСУ відбувається під Бахмутом, де вони наступають північніше та південніше міста. Силами оборони зайняті панівні висоти біля населеного пункту.

Як зазначав наприкінці липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута вже створено всі умови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України