Каскад островов в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте, - Гуменюк

"Каскад островов по левому и правому берегу в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте. Враг там пытается развернуть свои позиции, но мы методично их заворачиваем", - сказала она.

По словам Гуменюк, каждый раз одну-две вражеские лодки Силы обороны заворачивают в определенную "трубочку" и отправляют по курсу "русского военного корабля".

"Тот самый недофлот на реке, который они пытаются развить за счет гражданских плавсредств, которые поотбирали у местного населения, каждый день наши артиллеристы пакуют в черные пакеты", - отметила она.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.