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Каскад островов в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте, - Гуменюк

Фото: руководитель Объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Каскад островов между левым и правым берегом в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте. Поскольку там российские оккупанты пытаются развернуть свои позиции.

Об этом заявила руководитель Объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Каскад островов по левому и правому берегу в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте. Враг там пытается развернуть свои позиции, но мы методично их заворачиваем", - сказала она.

По словам Гуменюк, каждый раз одну-две вражеские лодки Силы обороны заворачивают в определенную "трубочку" и отправляют по курсу "русского военного корабля".

"Тот самый недофлот на реке, который они пытаются развить за счет гражданских плавсредств, которые поотбирали у местного населения, каждый день наши артиллеристы пакуют в черные пакеты", - отметила она.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.

В частности, украинским военным удалось деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.

Также продвижение ВСУ происходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Силами обороны заняты господствующие высоты у населенного пункта.

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.

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