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Каштру объявил об уходе из "Шахтера"

Автор: РБК-Украина

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру объявил об уходе из клуба. Он покинет "Шахтер" после двух лет работы в стане "оранжево-черных".

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после матча с "Ингульцом".

В частности, после матча он подтвердил, что покинет донецкий "Шахтер".

"Сейчас я хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед, поздравить президента за смелость, так как он удерживает такой проект", - заявил Каштру.

На ремарку о том, что эти слова звучат как прощание, португальский специалист сказал, что так и есть.

"Это "до свидания". "До свидания" с большими пожеланиями удачи для всех болельщиков, для всех, кто любит "Шахтер". Для меня большая честь быть его частью. Очень счастлив, что я представлял такой клуб", - добавил Каштру.

Отметим, он возглавлял руководил "Шахтер" в течение двух лет. За это время он выиграл "золото" УПЛ в прошлом сезоне, а также доходил, до полуфинала Лиги Европы.

Напомним, еще в середине марта "Шахтер" в таблице УПЛ отставал от киевского "Динамо" всего на четыре очка, но серия неудачных матчей и поражение от киевлян привело к тому, что клуб завершил чеммпионат на втором месте.

Подробнее о результатах завершившегося чемпионата читайте в материале РБК-Украина "Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021".

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