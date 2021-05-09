Каштру оголосив про відставку з "Шахтаря"

Зокрема, після матчу він підтвердив, що залишить донецький "Шахтар".

"Зараз я хочу побажати "Шахтарю" великого щастя, перемог, привітати президента за сміливість, так як він утримує такий проект", - заявив Каштру.

На ремарку про те, що ці слова звучать як прощання, португальський фахівець сказав, що так і є.

"Це "до побачення". "До побачення" з великими побажаннями удачі для всіх уболівальників, для всіх, хто любить "Шахтар". Для мене велика честь бути його частиною. Дуже щасливий, що я представляв такий клуб", - додав Каштру.

Зазначимо, він очолював керував "Шахтар" протягом двох років. За цей час він виграв "золото" УПЛ в минулому сезоні, а також доходив, до півфіналу Ліги Європи.