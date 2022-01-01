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В Кашмире в результате давки в храме погибли более 12 человек

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Суббота 01 января 2022 19:00
В Кашмире в результате давки в храме погибли более 12 человек Фото: в Кашмире в результате давки в храме погибли более 12 человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате давки в одном из храмов Кашмира погибли по меньшей мере 12 паломников. Более 10 человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным правоохранителей, в результате давки в святилище Мата Вайшно Дэви 14 человек были ранены.

Паника началась после того, как огромная толпа паломников пришла в храм, чтобы отпраздновать начало Нового года.

"Чрезвычайно расстроен гибелью людей из-за давки в Мата Вайшно Дэви Бхаван",-заявил премьер-министр Нарендра Моди.

Полиция сейчас проводит расследование.

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