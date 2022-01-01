У Кашмірі внаслідок тисняви у храмі загинули більше 12 людей
Фото: у Кашмірі внаслідок тисняви у храмі загинули більше 12 людей (Getty Images)
Внаслідок тисняви в одному із храмів Кашміру загинули щонайменше 12 паломників. Більше 10 осіб отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з даними правоохоронців, внаслідок тисняви у святилищі Мата Вайшно Деві 14 осіб були поранені.
Паніка почалася після того, як величезний натовп паломників завітав до храму, аби відсвяткувати початок Нового року.
"Надзвичайно засмучений загибеллю людей через тисняву в Мата Вайшно Деві Бхаван", - заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді.
Поліція наразі проводить розслідування.