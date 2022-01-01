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У Кашмірі внаслідок тисняви у храмі загинули більше 12 людей

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Субота 01 січня 2022 19:00
У Кашмірі внаслідок тисняви у храмі загинули більше 12 людей Фото: у Кашмірі внаслідок тисняви у храмі загинули більше 12 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок тисняви в одному із храмів Кашміру загинули щонайменше 12 паломників. Більше 10 осіб отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок тисняви у святилищі Мата Вайшно Деві 14 осіб були поранені.

Паніка почалася після того, як величезний натовп паломників завітав до храму, аби відсвяткувати початок Нового року.

"Надзвичайно засмучений загибеллю людей через тисняву в Мата Вайшно Деві Бхаван", - заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді.

Поліція наразі проводить розслідування.

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