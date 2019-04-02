В Кашмире произошла перестрелка между военными, есть жертвы

В Кашмире на границе произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными, в результате которой были убиты семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Со стороны Пакистана были застрелены трое военных и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, в том числе ребенок.

По данным обеих сторон, в перестрелке были ранены минимум 20 человек.

Пакистанские военные заявили, что индийские войска нанесли удар по своим военным позициям в приграничном городе Рахчакри в контролируемой Пакистаном части Кашмира.

после чего индийские солдаты начали вести ответный огонь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Пакистана Ариф Алви, заявил, что они хотят мира с Индией и им следует сосредоточиться на здравоохранении и медицине.

Кроме того, Индия обвинила Пакистан в обстрелах. Как сообщается, утром воскресенья, 10 марта, вдоль линии разграничения в округе Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир было зафиксировано 4 обстрела со стороны пакистанской территории.